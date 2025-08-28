А пелативният съд в Бургас потвърди решението на Окръжния съд, относно мерките за неотклонение на тримата арестувани след инцидента с парасейлинг, при който в морето загина 8-годишно дете, падайки от 50 м височина. В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, с парична гаранция от 5 000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. В Съдебна палата защитата на тримата настояваха за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа, съобщи NOVA.

Капитанът на лодката Христо Раев за пръв път говори за инцидента пред журналисти.

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви пред журналисти Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, допълни Раев.

„Аз работя в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже, че трябва ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, че трябва нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден парашутът е на лодката. Може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз и Петко сме преценили, че е опасно за клиентите”, заяви Раев. По думите му коланите се сменят редовно.

„Аз не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случай и въобще да понесе каквато и да било отговорност. Но това е мнение на мен в качество ми на негов защитник.Това мога да ви кажа към настоящия момент”, заяви адвокат Благой Потеров. „Абсолютно не е прикривал никакви документи. Той няма как да прикрива документите, тъй като управителят на дружество съхранява документите”, допълни Потеров.

Петър Димитров, адвокат на Камен Тенев, заяви, че неговия подзащитен е най-невинен. „По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана, но не и него. Той може да носи отговорност за обикновена непредпазливост”, каза адвокат Димитров.