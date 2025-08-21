К акто вече стана известно в четвъртък в съдебната зала в Бургас - въжетата, които не са издържали при злощастния инцидент по време на парасейл, отнел живота на малкия Иван в Несебър, са били прокъсани. А според съдийката, която пусна единия от двамата обвиняеми за трагедията под домашен арест, а останалите двама прати в ареста - те са разчитали на късмета да не се случи нещо подобно.

СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ: Водният атракцион, където загина малкият Иван, се оказа с неизвестен управител и без инструктор!

Междувременно инцидентът със загиналото дете предизвика изненадващо допълнителни страховити разкрития и твърдения. Ако са верни, доста хора трябва да лежат в затвора! Появиха се кадри от преди година, които внасят допълнително смут за случилото се.

Пещернякът Орлин Атанасов разказа пред БНТ, че още миналата година въжето на парашута, който се скъса, е било разнищено. Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години.

Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели, бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани. Освен това цяла година съоръжението било подлагано на слънце и солена вода.

Според Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано. Пещернякът смята и че карабината, която е използвана, е несигурна. и закупена от "местната железария".

Лазарков пък смята, че използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами. Той обърна внимание на това да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, разкъсани шевове или катарама, която е започнала да захабява колана.

И при най-малко съмнение, според Лазарков, собствениците трябва да подменят тази сбруя. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Цената на подобна подмяна не била твърде висока.