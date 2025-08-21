Т римата, обвинени в причиняването по немарливост смъртта на 8-годишния Иван при парасейл инцидента в Несебър, се изправиха пред съда, за да чуят каква ще бъде постоянната им мярка за неотклонение. Надеждите на Петко Стефанов, Камен Танев и Христо Раев са да не влизат в ареста до старта на делото срещу тях. В контраст - близките на загиналото момченце са убедени в правосъдието и считат, че мястото им е именно зад решетките.

Шефът на разследването на инциденти за трагедията в Несебър: Производителят да каже на колко години са били коланите!

Обвиняемите изразиха съжаление за случилото се пред съда и помолиха за домашен арест. „Съжалявам много”, заяви Танев, чийто адвокат поиска "подписка" за клиента си. Дълбоки съболезнования към близките поднесе Христо Раев, който обясни, че има две деца и поиска гаранция или подписка, а Петко заяви: „За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малка нередност, нямаше да ги допусна. Съжалявам!”. Той също иска най-леката мярка "подписка".

Макар обвинението срещу Стефанов, Танев и Раев да е еднакво, те се появиха в съдебната зала с трима адвокати. Представляващ държавното обвинение е прокурор Сузана Койнова.

В хода на заседанието се оказа, че атракционът, където са работели тримата, е с неизвестен управител. Нямало и инструктор. Фирмата, която оперира обекта, бе разкрита от "Флагман" ден след фаталния инцидент. По информация на медията става дума за "Венис Марина" ЕООД.

Според прокурора има достатъчно събрани обективни доказателства, които сочат към това, че тримата са отговорни за смъртта на детето. Преди формалния старт на заседанието Койнова показа нови доказателства под формата на лаптоп, на който има записи от случилото се. Те не бяха представени пред медиите, но тяхното съдържание бе описано в протокола по делото, след като бяха показани на съдията. От тях става ясно, че майката и детето ѝ са били облечени в зелени светлоотразителни жилетки по време на инцидента. На записите изглежда се вижда и самото падане на детето. Много е вероятно тези видеа да са от камера, записваща пътешествието на туристите - услуга, която често се предлага при подобен тип атракциони.

Прокурор Койнова беше категорична - в случая се касае за дейност, която е особено рискова за клиентите и налагаща повишено внимание, контрол и дисциплина. Това, по думите ѝ, е липсвало изцяло при задържаните. Това, заедно с обвиненията, повдигнати срещу тях, дава достатъчно основание да се счита, че тримата могат да се укрият или дори да извършат друго подобно престъпление.

Адвокат Ваня Радиева, която защитава капитана на лодката Христо Раев излезе с различна теория за инцидента.

Тя изказа хипотезата, че инцидентът може да е косвено причинен от зарята в Несебър, който отбеляза празника си на 15 август - 3 дни преди инцидента. Лодката била в сажди на следващата сутрин.

"Двата колана са се скъсали по едно и също време, по едно и също време. Изказаха се съмнения, че може да конкурентна фирма нещо да е направила на коланите. Това тепърва ще се разследва", каза Радиева.

По-късно през деня Окръжният съд в Бургас реши да остави в ареста касиера на парасейлинг обекта Петко Стефанов и моряка Камен Тенев. Капитанът на лодката Христо Раев бе пуснат под гаранция в размер на 5000 лв. след ужасяващия инцидент, при който 8-годишният Иван намери смъртта си, падайки от 50 метра в морето.

Аргументите на съдията са железни и са базирани на събраните до момента доказателства. Представените от прокуратурата снимки и видео материали се оказаха ключови.

„На снимките се вижда, че преди да се издигнат майката и детето във въздуха, двата колана, с които е било закопчано детето, са били в окаяно състояние - видимо пред скъсване. Камен Тенев е поставил коланите и няма как да не е забелязал как изглеждат. И няма значение като какъв се води по договор, защото за това не е нужно специално техническо познание. С тези действия може би е допринесъл за инцидента. По отношение на обвиняемия Петко Стефанов - макар да е назначен като касиер, той е фактическият отговорник на базата. Негова отговорност е било да се грижи за сигурността, включително и безопасността при ползването. Нищо от това не е изпълнено. Не е забелязал и състоянието на катарамите. По отношение на Раев - капитанът на лодката, няма данни той да е поставял коланите, въпреки възможността да е бил запознат с тяхното състояние. Нарушването на правилата за безопасност обаче е довела до нелепата смърт на дете. Износването на коланите е било толкова видимо, че сте разчитали на случайността нещо да не се случи”, каза съдията преди да се произнесе.

Стана ясно още, че в доказателствения материал има данни, че Тенев е свалил рейката от коланите и я е изхвърлил в морето. Въпреки претърсването тези устройства още не са открити от водолазите, които трети ден ги търсят. Стефанов пък скрил важни документи, обвързани с трудовата му ангажираност, в колата си.

След злощастния инцидент в Несебър с малкия Иван, Петко Стефанов - касиерът на парасейлинг обекта, и морякът Камен Тенев ще останат в ареста, капитанът на лодката Христо Раев бе пуснат под гаранция.

*Източник: Флагман