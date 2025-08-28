Г олям пожар лумна този следобед в Рила планина край град Якоруда. Пламъците са възникнали в местност над минералните бани в смесени насаждения - иглолистна и широколистна гора. За по-малко от 30-40 минути огънят обхвана между 20 и 30 декара площ.

На място веднага пристигнаха огнеборци от Якоруда, Банско и Разлог, горски служители от горските стопанства в Якоруда, Белица и Елешница, както и много доброволци.

"Над 100 души сме на терен, ще се опитаме да спрем огнената стихия на един от горските пътища, за да не се прехвърлят пламъците навътре в гората. Гаси се наземно, проблем е времето - горещо е и има силен вятър. Ще се опитаме да направим просеки с техника, за да овладеем пожара, който на места преминава от низов към върхов", каза преди броени минути за „Телеграф“ Янко Илчев, директор на ДГС - Якоруда.

Той бе категоричен, че в момента няма опасност за къщите и хората в град Якоруда, както и за други постройки, но ситуацията е много тежка.

Владимир Симеонов