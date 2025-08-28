Т ри часа и половина прекара в Антикорупционната комисия обвиняемият по т.нар. "Митническа афера" Никола Николов - Паскал.

БОМБА: Сърбите ни връщат Паскал!

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия

Той не отговори на нито един журналистически въпрос.

Все още няма и официална информация за процесуално - следствените действия, които от вчера по обед, когато беше екстрадиран от Сърбия, до днес се провеждат с него.

От прокуратурата коментираха пред БНР, че днес няма да има официално съобщение във връзка с процесуално следствените действия.

По информация на БНТ На Никола Николов - Паскал са повдигнати общо четири обвинения

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.

Прокуратурата уточнява, че евентуално може да има информация за това дали ще се иска постоянен арест за Никола Николов - Паскал, или прокуратурата ще избере друга по-лека мярка за неотклонение. Вероятно, ако има мярка за неотклонение "задържане под стража", тя ще се гледа в събота, но това ще се разбере утре, петък.

Преди ден Никола Николов - Паскал беше задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата.

Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка "постоянен арест".

Припомняме ви, че на бившия вече директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления.

Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

*Източник: БНР