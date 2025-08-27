И зпълнителният директор на германския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папергер потвърди пред българските медии, че до 3 - 4 седмици ще са готови документите с офертата към България у нас да се изгради първо съвместна фабрика за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди, а след това и фабрика за производство на барут.

Папергер и президентът Румен Радев дадоха съвместен брифинг, след като в провинция Долна Саксония концернът откри най-голямата си мощност за производство на артилерийски снаряди в Европа.

Папергер беше категоричен, че документите за съвместните производства ще са готови скоро, но решението ще е окончателно и на правителството в България.

"3-4 седмици. Това, което чухте, е подготовката на документацията. Ние ще се справим в срок от 3-4 седмици с това да подготвим документацията, като, разбира се, решението е изцяло на българското правителство, на българските държавни власти, но ние ще бъдем готови с документацията за създаване на тези проекти", заяви Папергер.

Става въпрос за съвместни производства на концерна и страната ни, но с по-малък капацитет за фабриката за боеприпаси от 100- 120 000 бройки годишно, а фабриката за барут ще е за над 1 милиард евро.

Президентът Румен Радев благодари на Папергер за развитието на инициативата, подета от тях на двустранна среща в началото на годината на Мюнхенската конференция и допълни:

"Но тук не става въпрос само за съвместно производство, а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, за създаване на нови работни места, за внедряване на нови технологии, за подкрепа на модернизацията на българските въоръжени сили, за разширяване на пазара на българската индустрия и нещо особено важно - с тази инвестиция България става част от европейската отбранителна екосистема. И аз съм убеден, че тези нови производства, за които говорим в България, са само началото на едно ползотворно сътрудничество.

