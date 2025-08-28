А ктрисата Рая Пеева ще подготви костюмите на любимото си момче Явор Бахаров за първия му моноспектакъл „Трима крале“ по текст на Стефан Бересфорд.

Премиерата е на 3 октомври на камерна сцена „Сълза и смях“ (Славянска беседа), а следващото представление е на 23 октомври.

Идея

Идеята за моноспектакъла дошла от колегата и приятел на Явор – Бойко Кръстанов. „Преди малко повече от година колегата Бойко ми подаде един текст и каза: „Абе май е за теб“. Да видим дали ще се окаже прав“, споделя малкият брат на Захари Бахаров в социалните мрежи. Режисьор на моноспектакъла е актьорът Юлиан Петров. „На 03.10.2025 г. ще бъде премиерата на българска сцена на монодрамата „Трима крале“ - пиесата на носителя на БАФТА Стефан Берсфорд (написана през 2020 г). Това е първата му творба, която българската публика ще има възможност да види“, споделя още Явор.

Текст

Явор Бахаров в типично забавния си стил разкрива и как се е случил преводът на български език. „Превод – малко от мен, малко от бота (да, вярно е) и малко от приятели“. Не споделя обаче кой му е помогнал с текста. Ето какво обаче се казва в анотацията на представлението: „Играта започва много преди да се родиш. Получаваш наследство, което никога не си искал. Защото не всеки крал завещава корона. Някои бащи никога не са имали намерение да остават, а в кратките мигове, когато все пак са тук, напомнят, че и те са наследници на натрошената корона на собствените си бащи.

Остава въпросът: можем ли да обичаме нещо, което ни разочарова? Чрез прошката има възможен път... но изборът е твой!“.