Р уското министерство на отбраната потвърди, че украинският кораб „Симферопол“, който служи като среден разузнавателен кораб на украинския флот, е ударен и потопен от безпилотен дрон в устието на река Дунав, съобщи ТАСС.

Това е първото официално потвърждение от Москва, че украински кораб е бил потопен от безпилотен апарат.

„Симферопол“ е среден разузнавателен кораб (Project 502EM „Лагуна“), пуснат на вода през 2019 г., построен в украинската корабостроителница Kuznya na Rybalskomu и е символично кръстен на столицата на окупирания Крим – Симферопол.

Преди тази атака той е бил документиран като важна част от украинската система за радио- и радарно наблюдение в Черно море.

„По отношение на съобщенията за удар по кораб на украинския флот: потвърждаваме атаката. Продължават усилията за справяне с последствията. По-голямата част от екипажа е в безопасност, а търсенето на няколко моряци продължава. За съжаление, един член на екипажа е загинал, а няколко са ранени“, каза в коментар за „Укринформ“ Дмитрий Плетенчук, говорител на украинския военноморски флот.

Атаката по военния кораб на Украйна идва часове, след като Кремъл заяви, че ще продължи ударите по Киев, но се надява на мирни преговори.