Б олката при шипове се появява след натоварвания, докато, когато става въпрос за недобре лекувани и неовладени артрити, се наблюдава скованост от ставите още от събуждането сутрин. Това заяви пред „Здраве с Телеграф“ ревматологът д-р Владимира Бояджиева от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

„При всички хора след около 50-годишна възраст започва образуването на остеофити, или т.нар. шипове. Това е костна тъкан, която се разраства компенсаторно на места с по-голям механичен стрес. Първите симптоми са свързани с болка в ставите. Болката е от механичен тип и се усилва след увеличаване на физическите натоварвания с напредването на деня. При артритите болката е от възпалителен тип и е причина да ги събужда от сън нощно време. За тях лятото е най-благоприятният период, в преходните сезони оплакванията са на приливи и отливи, а през зимния период тези пациенти съобщават, че тази болка нараства и по сила, и по продължителност“, разясни д-р Бояджиева.

Групи

„В ревматологията лекуваме три големи групи заболявания. На първо място са възпалително-ставните. Към тях спадат артритите – ревматоиден, псориатичен, както и анкилозиращият спондилит, по-известен като Болест на Бехтерев. Друга група са дегенеративните заболявания, към които принадлежи остеоартрозата, или шиповете, казано понародному. Лекуваме и подаграта, която е свързана с повишеното количество на пикочна киселина в организма и при която също може да има артрит и ангажиране на ставите. Третата група са системните заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритематодес, склеродермия, Синдромът на Сьогрен. От тях автоимунни са възпалително-ставните и системните заболявания, по-известни като колагенози“, отговаря лекарят на въпрос, свързан със спецификите на специалността, на която се е посветила.

Профилактика

„Наблюдение и програми за профилактика има по-скоро по отношение на остеопорозата, която жените развиват обичайно след 60-годишна възраст. Тук е по-лесно да се извършва профилактика и лечение. При възпалителните ставни заболявания, общо взето, при симптоми като болка и ограничено движение е хубаво да се посети ревматолог. Колкото по-рано диагностицираме дадена болест, толкова по-голям успех ще имаме с лечението и ефектът от него ще е по-добър. Прегледът от специалист е необходим, за да се отдиференцират причините за артрита, да се проведат коректни изследвания и постави правилната диагноза. Може да е псориастичен артрит, който се съпътства от кожни обриви, или артрит след преболедувана инфекция или други рискови фактори. Трябва да се направи разлика и тук е функцията на ревматолога, който да определи дали се касае за възпалително-ставна болест, или за друго заболяване. След коректната диагноза се пристъпва към лечение, като ние имаме препоръки и публикувани ръководства, които актуализираме регулярно. Българското дружество по ревматология ги актуализира при нововъведения в европейските ръководства“, каза още д-р Бояджиева.

Стандарти

Специалистът взе отношение и по темата за препоръчваната физическа активност при различните възрасти: „При по-младите хора си има препоръки от всички лекарски дружества по специалности по отношение на нуждата от физическа активност. При по-възрастните пациенти, които вече са с по-напреднала артроза, има специални програми. Съществуват ръководства с конкретни препоръки за физическа активност, в които се описва колко крачки трябва да правят на ден, каква част трябва да е за сметка на активно движение, колко продължителни трябва да са упражнения за горни и долни крайници. Аз лично участвам в международната работна група, с която актуализираме тези препоръки, и мога да споделя, че всичко подлежи на много стриктни изследвания, проверени със съответни проучвания и с доста голямо ниво на статистическа достоверност. Всяко едно упражнения е стандартизирано и ние сме разгледали над 6000 проучвания, за да може да се обобщи например колко трябва да е физическата активност от направени крачки дневно, колко минути трябва да се правят упражнения за горни крайници, за долни, за гръбнак... Дали различните устройства и апликации мерят достатъчно достоверно физическата активност. Не е правилно обаче да се отправят обобщени препоръки и да казваме – след 60 години правете това, след 65 – друго. В медицината водещ е индивидуалният подход към всеки пациент. Всеки един има придружаващи заболявания и те не са само ревматологични. Някои пациенти имат артериална хипертония, други – диабет, трети – сърдечна недостатъчност. Физическата активност трябва да е съобразена с техните възможности. През последните десет години все по-осезаемо вървим към персонализираната медицина, защото при всеки човек придружаващите заболявания са тези, които го ограничават, и физическите усилия трябва да бъдат степенувани, за да има максимален ефект. Не е редно просто да се предписва стандартен комплекс от упражнения.“

Медикаменти

Доказано е, че и кортикостероидите и нестероидните противовъзпалителни средства, които се изписват от ревматолозите, при продължителна употреба наистина водят често до хроничен гастрит и язва на стомаха. „Затова ние ползваме точни ръководства, които описват кой медикамент за какъв период от време може да се приема. Това е и една от причините за преминаваме и към иновативните лечения, за да спестяваме тези рискове от кортикостероидната употреба. Иновативните медикаменти освен всичко са и много по-щадящи по отношение на нежеланите ефекти върху гастроинтестиналния тракт като язва и риск от кървене. При тях в много по-малка степен се наблюдават тези странични ефекти. В България те са достъпни и действително са обичаен метод за лечение. Мога да споделя, че около 13-14 хиляди души с тези три заболявания – ревматоиден артрит, псориатичен артит и анкилозиращ спондилит се лекуват с иновативни молекули – дали биологични, или таргет-синтетични. Това е много голям брой. Ние лекуваме около 15% от пациентите с една от трите диагнози. Можем да се сравняваме с повечето европейски държави“, категорична е д-р Бояджиева.

Комисии отпускат иновативни лечения

В Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ се намира една от комисиите за отпускане на иновативните лечения с биологични и таргет-синтетични болестопроменящи терапии. При всички пациенти, които бъдат консултирани, има възможност за определяне на активността на тяхното заболяване и предписване на подходяща терапия. Клиниката разполага с най-съвременна и модерна апаратура за образна диагностика. Провеждат ставна ехография, която дава възможност да се установи дори минимален оток, който при обикновен преглед не се забелязва. На базата на това и на някои показатели в кръвните изследвания ние може да изпишем иновативно лечение при недостатъчен отговор към провежданата до момента терапия. Предписва се при пациенти с доказана умерена и висока болестна активност и дава възможност на пациентите за съвсем друг живот. Неговото качество се подобрява значително, връщат се към нормалната си активност, артритът се овладява, ресоциализират се към обществото.

Людмил Христов