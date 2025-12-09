О прощават дългове на провокатори от протеста! Това стана ясно от брифинг на полицията за готвения протест утре. Специализирана полицейска операция се проведе в София, включваща проверка на зaложни къщи и зaложни пунктове, основно в крайните квартали на столицата. Целта на акцията бе предотвратяване на включване на криминално проявени лица в предстоящите протести.

До момента са проверени 10 зaложни къщи, като в тях са открити 43 служители, от които 34 са криминално проявени. Според информацията, получена от полицията още преди протестите на 1 декември, част от клиентите на тези къщи са били набирани да участват в прояви срещу малка финансова облага или чрез опрощаване на дългове.

Отряд „Кобра“ нахлу в „Люлин“!

„Нашата цел не е да агресираме срещу протестиращите, а чрез оперативните способи да не позволим на криминално проявени лица да достигнат до събитията“, коментира полицейски представител.

Зaложните къщи, включени в проверката, според анализите на полицията, често са свързани с престъпни действия, като клиентите им са предимно наркозависими или хaзартно зависими, а служителите прибягват до физическа сила за събиране на дългове.

От полицията посочват, че са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта и мерки за осигуряване на безопасността по маршрута на утрешния протест. Организаторите на събитието ще съдействат за изваждане на провокатори, а полицаите ще разчитат и на съдействието на гражданите.

Операцията ще продължи и утре, като полицията ще следи внимателно всички групи, свързани със зaложни къщи, за да гарантира безопасността на участниците в протеста.