В одещ руски пропагандист, обвинен някога в държавна измяна от Украйна, внезапно почина в Москва.

58-годишният Кирил Вишински е поредният, който се присъединява към поредица от „мистериозни“ смъртни случаи сред руския елит .

Вишински беше изпълнителен директор на държавната медийна империя Russia Today.

Той е роден в Украйна и е родом от Днепър.

He died for an attack of death. There's a death epidemic in russia. https://t.co/ng5SIKStBm — Assurdistan del Nord 🇺🇦🇬🇪🎖🇪🇺🖖🌻 (@assurdistan) August 23, 2025

През 2018 г. главното разузнаване на Киев, СБУ, го задържа по обвинения в държавна измяна за работа за руската пропаганда.

Година по-късно Вишински се отказва от украинското си гражданство и е прехвърлен в Русия като част от размяна на затворници.

Top Putin propagandist becomes latest mysterious high-profile death in Russia as dies at the age of 58 https://t.co/lwmoRT9WhT — Daily Mail (@DailyMail) August 23, 2025

След завръщането си в Москва, той продължава пропагандната си дейност и става публичен поддръжник на незаконното нахлуване на Путин в Украйна .

Той определи целта на войната като „демилитаризация и денацификация“ на Украйна.

Руските държавни медии днес съобщиха, че Вишински е починал след „продължително“ или „сериозно“ боледуване.

PUTIN PAL DIES Mystery as Putin propagandist who was accused of treason dies ‘suddenly’ aged 58 in latest death to hit Russia’s cronies

He renounced his Ukrainian citizenship and was transferred to Russia as part of a prisoner exchangehttps://t.co/WtpK97vFWT — Mark Espinola 🇺🇸 (@Geostrategic777) August 23, 2025

Въпреки това, нямаше предишни съобщения, че руският медиен магнат е болен.

Това е последната от десетките мистериозни смъртни случаи на водещи фигури в Русия от малко преди началото на войната срещу Украйна.

Постоянни фигури - от висши олигарси до дори министри в руското правителство - загадъчно и странно са умирали.

Много от тях са били открити на улицата, като смъртта им е установена като настъпила при „падане от прозорец“.

Но други са починали и от това, че са се простреляли пет пъти в гърдите, са изгорили живи, след като са заспали със запалена цигара, и са били насечени до смърт с брадва.

Само преди седмици руският петролен магнат Андрей Бадалов падна от 17-ия етаж на луксозната московска кула.

А преди това, министърът на транспорта на Путин беше намерен мъртъв, след като беше открит с огнестрелни рани .

53-годишният Роман Старовойт беше уволнен от Путин в понеделник, след като не успя да спре Украйна да причинява хаос в руската авиационна индустрия.

Но той е мъртъв само часове по-късно - с неясни обстоятелства и противоречиви подробности за случилото се.

Вицепрезидентът на Транснефт Андрей Бадалов, на 62 години, също загина при падение от елитния жилищен блок, където живееше на Рубльовское шосе в Москва.

А през март бивш руски депутат почина в Москва, след като скочи от прозорец.

49-годишният Бувайсар Сайтиев е намерен в „тежко състояние“ пред сграда на улица „Минская“ при поредната мистериозна смърт, разтърсила Русия .

Равил Маганов, председател на Лукойл, втората по големина петролна компания в Русия, също загина през 2022 г., когато падна от прозорец на шестия етаж в елитната Централна клинична болница в Москва .

*Източник: The Sun, Daily Mail