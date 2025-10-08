У естминстърският мост е затворен, полицията следи никой да не минава през района.

Издадено е нареждане лондончани и гостите на столицата на Великобритания да избягват Уестминстърския мост, тъй като е отцепен поради сериозен инцидент.

И двете страни на главната пътна артерия са затворени, като шофьорите са предупредени да очакват сериозни закъснения. Линейки, полиция и пожарникари се втурнаха на мястото на инцидента малко след 11:00 ч. в сряда.

Говорител на Столичната полиция заяви: „Полицията в момента е на Уестминстърския мост поради опасения за благополучието на мъж.“

„Служителите бяха извикани в 10:12 часа в сряда, 8 октомври, и в момента разговарят с мъжа. Мостът в момента е затворен за движение и молим хората да избягват района в този момент.“

Лондонската пожарна бригада заяви пред The ​​Standard: „В момента помагаме на колегите си от аварийните служби и разполагаме с три пожарни коли, две пожарно-спасителни екипа и нашата пожарна лодка.

Кадри от мястото на инцидента показват, че е поставен кордон, зад който се виждат линейки, стоящи по средата на пътя.

Автобусните маршрути, които обикновено преминават през района, са били отклонени тази сутрин, като трафик скенери показват, че пътят е бил затворен поне три часа.

Полицията е била видяна да действа зад кордона, като Лондонската столична полиция само потвърди, че инцидентът е свързан с психично здраве и че няма съобщения за пострадали.

*Източник: Mirror

