МВР и прокуратурата проверяват Община Сандански заради съмнения в неправомерно разходвани средства по проект за почистване на речното корито на река Войче край село Вълково.

Разследването цели да установи дали отпуснатите държавни пари са използвани целесъобразно и дали извършената работа отговаря на заплатените суми.

💰 627 000 лева за почистване

През април 2022 г. общината подава искане до Междуведомствената комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет, с цел финансиране на проекта.

Поводът – тежкото наводнение в селото през лятото на 2020 г.

Искането е одобрено и е подписан договор с фирмата „САМО СТРОЙ“ ЕООД на стойност 627 637 лв. без ДДС.

През февруари 2023 г. държавата отпуска първи транш от 313 818 лв., след което започват реалните строително-ремонтни дейности, уточняват от кметството.

🏗️ Работа има – но не докрай

Според общината, значителна част от планираните дейности вече са изпълнени, а останалите ще бъдат завършени след получаване на пълното финансиране.

„Оказваме пълно съдействие на проверяващите, няма нищо притеснително. Тази проверка е по сигнал на хора, които търсят евтин политически пиар“, заяви за „Телеграф“ кметът Атанас Стоянов.

🔍 Съмнения за раздути разходи

Според общински съветници обаче, реално извършената работа струва едва 40 000–50 000 лв., а отчетените средства са над шест пъти повече.

„Точно заради това е назначена предварителната проверка“, коментират източници от местния парламент.

⚖️ Предстои проверка на всеки лев

В момента МВР и прокуратурата събират документи, снимков материал и експертни оценки. Ако се потвърди несъответствие между извършеното и платеното, може да последват обвинения за злоупотреба с държавни средства.

Владимир Симеонов