У жас в Колумбия!

Най-малко 18 души бяха убити при две атаки в Колумбия вчера.

Първата е атентат с камион пред военна база в Кали, който е бил натъпкан с експлозиви. Най-малко шест са жертвите, а 60 души са ранени. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е "наркотерористична атака".

За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.

При второто нападение най-малко 12 полицаи загинаха при сблъсъци с отцепници от ФАРК в северозападния департамент Антиокия. Атаката била извършена в района на Меделин - втория по брой на населението град в Колумбия.

Нападателите "са тормозили" група хора, натоварени със задачата да унищожат плантации с кока, каза полицейски служител пред АФП. Те също така свалили полицейски хеликоптер, забивайки в него дрон с експлозиви.

Източник: БТА