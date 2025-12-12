А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни да напуснат Европейския съюз, за да "Бъде Европа отново велика", показва информация от все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, съобщи вестник "Таймс".

Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5, или "Ядрото на петте" (Core Five), на световните сили, който да измести Г-7 и да включва Америка, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския уебсайт за отбрана "Дифенс уан".

Счита се, че класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за "изтриване на цивилизацията" в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот".

Една от говорителките на Белия дом Ана Кели отрече съществуването на такъв вариант на документа, казвайки пред "Дифенс уан": "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия."

