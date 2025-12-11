И зобилието от махмурлуци от руски шофьори принуди Украйна да отложи атаката си в стил „Пърл Харбър“ срещу флота от бомбардировачи на Москва, според нов доклад.

След като Киев успешно вкара десетки дронове в Русия за безпрецедентната атака миналата пролет, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) се надяваше да започне атаката около Деня на победата в Русия на 9 май, за да унижи Кремъл. Вместо това, празненствата около празника, както и руският Ден на труда и православният Великден, създадоха неочакван проблем - липса на активни шофьори, които да изпълнят мисията, съобщи Wall Street Journal.

За да бъде операция „Паяжина“ успешна, Украйна разчиташе на група нищо неподозиращи руски шофьори, които да транспортират дроновете им до желаните места, като шофьорите на камиони вярваха, че превозват само мобилни дървени кабини.

За съжаление, по време на празника е имало малък брой шофьори, от които да се избира, тъй като махмурлиите са си взели почивен ден, което е направило изпълнението на мисията твърде рисковано, съобщиха служители на СБУ пред WSJ.

Едва в края на май Киев и неговите агенти намериха перфектния набор от шофьори, които да наемат за еднодневната мисия, която беше изпълнена на 1 юли и при която бяха повредени и унищожени 41 руски бомбардировача.

Махмурлукът на шофьорите не беше единственият проблем, с който се сблъска СБУ, опитвайки се да осъществи тайната мисия.

По време на пътуването до една от дестинациите в Русия, един от местните шофьори забелязал, че покривът на една от кабините е паднал, а шофьорът на камиона открил скритите дронове вътре. Шокираният водач веднага се свързал с работодателя си за обяснение, като мъжът от другата страна на телефона бил Артьом Тимофеев, 37-годишен бивш украински диджей, живеещ в Русия, който се е сключил със съпругата си, писателка на еротични романи, за да сглобят дроновете и кабините за операцията.

Тимофеев се престорил на невеж, когато шофьорът на камиона му се обадил, а СБУ го инструктирала как да излъже руския шофьор и да го убеди, че дроновете и дървените кабини са за лов, според WSJ.