П олицейски хеликоптер е бил принуден да предприеме „спешни маневри за отклонение“, след като е бил прицелен от НЛО над американска военновъздушна база.

Пилотите на хеликоптера смятали, че са преследвани от неидентифициран летателен апарат с висока скорост, а новопубликувани полицейски дневници хвърлят съмнение върху официалното обяснение.

Според съобщенията, машината е била принудена да предприеме „спешни маневри за избягване“, след като обектът се насочил срещу нея над военновъздушна база във Великобритания. Служители твърдят, че близката среща е била просто с преминаващ изтребител, но новопубликувани записи на инцидента поставят това под съмнение, показвайки нещо много по-мистериозно и потенциално ужасяващо.

Твърди се, че хеликоптер EC135 на Националната полицейска въздушна служба е избегнал на косъм сблъсък с неидентифициран летящ обект във въздушното пространство около RAF Lakenheath, американска военна база в Англия. Пилотите са смятали, че техният хеликоптер е бил цел на нещо, което изглежда е безпилотен летателен апарат, предава Daily Star.

Инцидентът се е случил почти точно преди година, на 22 ноември 2024 г., по време, когато често се съобщава за дронове и неидентифицирани обекти, нахлуващи във въздушното пространство над американски военни бази в Ню Джърси, по-широкия североизточен регион и извън САЩ.

По това време доклад на британски съвет за авиационна безопасност твърди, че пилотите на хеликоптера просто са сбъркали американски F-15 с нещо друго. Но полицейските регистри на британската полиция, публикувани съгласно Закона за свобода на информацията, сочат високотехнологични дронове, които изглежда умишлено са преследвали хеликоптера с висока скорост, докато анализатори казват, че F-15, който е бил в района по това време, може да е преследвал НЛО-тата.