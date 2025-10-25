Европейският съюз вдига нивото в битката за критичните суровини.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Брюксел подготвя нов план за ограничаване на зависимостта от китайски редкоземни елементи и материали за батерии, съобщава Ройтерс.

„Китай драстично затегна контрола върху износа – това представлява сериозен риск за нашите индустрии“, предупреди тя по време на конференцията „Глобален диалог“ в Берлин.

Новата инициатива – RESourceEU – ще бъде европейският „енергиен брат“ на плана REPowerEU, който помогна на Европа да се освободи от руските енергийни зависимости след войната в Украйна.

Какво предвижда планът:

Общо закупуване и складиране на стратегически суровини

Инвестиции в добив и преработка в рамките на ЕС

Партньорства със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна

Разширяване на рециклирането на редкоземни материали от продукти, продавани в Европа

„Над 90% от редкоземните магнити в ЕС идват от Китай. Това е директен риск за сектори като автомобилостроенето, отбраната и производството на чипове“, предупреди Фон дер Лайен.

На 9 октомври Китай въведе нови ограничения върху износа на стратегически метали – мярка, която анализатори виждат като отговор на американските мита.

В същото време френският президент Еманюел Макрон настоя ЕС да е готов да използва „инструмента за борба с принудата“ (ACI) срещу Китай – мощен търговски механизъм, който досега никога не е бил прилаган.

Експертите предупреждават:

Войната за суровини се превръща в новия фронт на глобалната икономика – и Европа иска да влезе в нея по-силна, по-независима и по-подготвена.