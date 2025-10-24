Б рюксел вдигна червен картон на социалните мрежи! Европейският съюз официално обвини Meta (собственик на Facebook и Instagram) и TikTok в сериозни нарушения на Закона за цифровите услуги (DSA) — основният нормативен акт, който контролира съдържанието в интернет.

Според Европейската комисия двете платформи не са осигурили достатъчно прозрачност и са отказали достъп на изследователи до публични данни — нещо, което може да им струва огромни финансови санкции.

Meta категорично отрече обвиненията, но това не смекчи тона на Брюксел. TikTok пък се опита да се защити, като заяви, че правилата на DSA влизат в конфликт с GDPR — законите за защита на личните данни.

От ЕС обаче са категорични:

„Никой не стои над правилата“.

И предупреждават, че глобите могат да достигнат до 6% от глобалния годишен оборот на компаниите — тоест милиарди евро!

Междувременно, напрежението между ЕС и администрацията на Доналд Тръмп в САЩ расте, след като Вашингтон обвини Брюксел, че „вреди на американските технологии“.