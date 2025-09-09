Д есет души са загинали и повече от 60 са ранени, след като влак се вряза в двуетажен автобус в Мексико. Инцидентът е станал на жп прелез в индустриална зона, на около 115 километра северно от столицата Мексико сити, предава NOVA.
🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION— Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025
🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr
Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме. Част от пострадалите са в тежко състояние. И железопътната, и автобусната компания изразиха съболезнованията си на семействата на пострадалите и заявиха, че работят с властите по разрешаване на случая.