2-годишно момиче, избрано за новата жива богиня на Непал, беше пренесено от членове на семейството от дома им в алея в Катманду в дворец на храма във вторник по време на най-дългия и значим индуски фестивал в страната.

Арятара Шакя, на 2 години и 8 месеца, е избрана за новата Кумари, или „винствена богиня“, заменяйки титуляра, който се счита от традицията да стане простосмъртен при достигане на пубертета, предава AP.

Кумарис са избрани от кланове Шакя на общността на Нюар, местни за долината Катманду, и са почитани както от индусите, така и от будистите в преобладаващо хиндуистката нация.

Момичетата се избират на възраст между 2 и 4 години и се изисква да имат неопетнена кожа, коса, очи и зъби. Не трябва да се страхуват от тъмното.

По време на фестивала Indra Jatra по-рано този месец бившият Кумари беше обиколен на колесница, теглена от поклонници. Кумарите винаги носят червено, щифтират косата си в горни възли и имат "трето око", изрисувано на челото им.

Едноседмичният фестивал Индра Джатра беше първият от поредицата тържества през октомври, включително Dashain, основният фестивал, и Tihar или Diwali, фестивалът на светлините.

Семейство, приятели и предани дефилираха с новия Кумари по улиците на Катманду, преди да влязат в храмовия дворец, който ще бъде неин дом в продължение на няколко години.

Посветените се наредили да докоснат краката на момичетата с челата си, най-висш признак на уважение сред индусите в хималайската нация и й предложили цветя и пари. Новият Кумари ще благослови преданоотдадените, включително президента.