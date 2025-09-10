П резидентът на САЩ Доналд Тръмп посочи в публикация в социалните мрежи, че руски дронове „нарушават“ въздушното пространство на Полша, съюзник на САЩ в НАТО. Коментарите дойдоха, след като Белият дом заяви, че той следи докладите за нарушаването, предаде АФП.

„Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Ето, Ето, започна се!“, написа Тръмп на платформата си Truth Social.

Белият дом обяви, че той скоро ще разговаря с полския си колега Карол Навроцки.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че Полша е идентифицирала 19 нарушения и е свалила поне три дрона през нощта, като обвини Русия.

„Няма съмнение, че тази провокация е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша от всички предишни", каза той. „Тази ситуация ни приближава всички към открит конфликт, по-близо от всякога след Втората световна война."

Полша се позова на член 4 от НАТО, съгласно който всеки член може да свика спешни преговори, когато счита, че „териториалната му цялост, политическата му независимост или сигурност" са застрашени.

