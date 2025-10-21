П рестъпни банди в Европа все по-често крадат ценни бижута и злато от нуждаещи се от пари музеи като Лувъра, но макар правоохранителните органи често да залавят крадците, те се затрудняват да възстановят безценните стоки. Това твърдят от полицията и експертите по изкуство, съобщава "Ройтерс".

Малцина престъпници биха били способни на нещо подобно на дръзкия обир в Париж в неделя и може би вече са известни на полицията, посочват специалистите. Самите предмети обаче биха могли бързо да бъдат разглобени на компоненти и продадени.

"Ако открадна Ван Гог, това е Ван Гог. Не мога да се разпореждам с него по друг начин освен чрез незаконен пазар на изкуство", заяви Марк Балселс, експерт по престъпления срещу културното наследство, базиран в Барселона. "Но когато крада бижута, мога да ги прехвърля през незаконен пазар като скъпоценни камъни".

Дръзкият обир на коронни бижута от Лувъра - най-посещаваният музей в света, беше осъден от някои като национално унижение и доведе до проверки за сигурност в множеството културни обекти на Франция.

"Ако атакувате Лувъра, най-важния музей в света, и след това се измъкнете с френските коронни бижута, нещо не е наред със сигурността", изтъкна изследователят на изкуството Артър Бранд.

"Това е едно от най-големите преследвания на хора във френската история".

Служители в Лувъра - дом на произведения на изкуството като "Мона Лиза", вече бяха алармирали за липса на инвестиции.

Поне четири френски музея са били ограбени през последните два месеца, включително злато, откраднато от Природонаучния музей в Париж,.

Кристофър Маринело, основател на Art Recovery International, която проследява откраднати произведения на изкуството, заяви, че подобни обири на музеи се увеличават в цяла Европа и извън нея.

Той посочи случаи в Нидерландия, Франция, Египет.

"Ако имате бижута или злато в колекциите си, трябва да се притеснявате", изтъкна Маринело.

Парижката прокуратура е поверила разследването на специализирано полицейско звено в Париж, известно като BRB, което е свикнало да се справя с нашумели обири.

След като четирима крадци откраднаха безценни бижута посред бял ден от Лувъра в Париж, бившият полицай Паскал Шкудлара, който е служил в звеното, заяви, че BRB е водила разследването на Ким Кардашиян от 2016 г., когато парижки крадци откраднаха годежния ѝ пръстен за 4 милиона долара, както и скорошна серия от кражби на богати криптобосове. Той уточни, че BRB разполага с около 100 агенти, като над дузина са специализирани в кражби от музеи. Разследващите ще прегледат видеозаписи, телефонни разговори и криминалистични доказателства, като ще бъдат активирани и информатори.

"Те могат да имат екипи, които да работят по въпроса 24/7 и за дълъг период от време", отбеляза Шкудлара и изрази "100%" увереност, че крадците ще бъдат заловени.

Полицията ще преглежда записи от охранителни камери отпреди седмици в опит да идентифицира подозрителни хора, обикалящи мястото, поясни Бранд.

Корин Шартрел, полицай, която преди това е работила в Централното управление на френската полиция за борба с трафика на културни ценности, заяви, че е възможно бижутата да се окажат в глобален диамантен център като Антверпен, където "вероятно има хора, които не са твърде загрижени за произхода на предметите".

Също така диамантите могат да бъдат нарязани на по-малки камъни и златото да бъде претопено, оставяйки купувачите в неведение за техния произход.

Ако крадците усетят, че мрежата се затваря, те биха могли да захвърлят или унищожат плячката напълно.

Полицията очевидно е в надпревара с времето.

"След като бъдат нарязани на по-малки бижута, е свършено. Свършено е. Никога повече няма да видим тези произведения непокътнати", изтъкна Маринело. "Много малък процент от откраднатите произведения на изкуството се възстановяват. Що се отнася до бижутата, този процент е още по-малък".

Всяка теория за предметите, поръчани от мистериозен купувач, е смешна, заяви Бранд. "Това е нечувано", категоричен е той. "Виждате го само в холивудските филми".

Културните власти в цяла Европа ще търсят как да осигурят по-добра сигурност на музеите във време на затруднени публични финанси.

Бранд посочи, че е невъзможно правилно да се защити музей, така че най-доброто решение е да се забави времето, необходимо за кражба на предмети и бягство, като се даде повече време на полицията да реагира, като се направят прозорците по-дебели или се добавят повече врати.

"Те знаят, че имат само пет, шест минути, за да се измъкнат, защото след шест минути полицията се появява. Така че, ако влязат в музей и установят, че отнема повече от шест, седем, осем минути, няма да го направят", обобщи той.