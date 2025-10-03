О коло 20 полета бяха отменени късно снощи на международното летище в германския град Мюнхен.

Причината - забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

Все още не е ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка.

Това доведе до прекъсване на пътуването на близо 3000 пътници.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо.

Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Източник: БТА