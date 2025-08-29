М инистрите на отбраната от Европейския съюз постигнаха принципно съгласие за изпращане на военни инструктори в Украйна след евентуално бъдещо прекратяване на огъня с Русия.

Това заяви върховният представител по външната политика на ЕС Кая Калас, съобщи „Киев Индипендънт“.

Калас се срещна с министрите в Копенхаген, където бяха обсъдени редица въпроси, включително и плановете за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна. Срещата се проведе ден след като сграда на европейска мисия в Киев пострада при руски ракетен удар.

„Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на военната ни мисия в ЕС, за да осигуряваме обучение и съвети на място в Украйна след всяко примирие. Ние сме най-големият доставчик на военна подготовка за украинската армия – досега сме обучили над 80 000 войници и трябва да сме готови да направим още повече. Министрите ясно заявиха, че гаранциите за сигурността на Украйна трябва да бъдат надеждни и убедителни“, каза Калас.

Темата за сигурността на Украйна беше акцент и по време на преговорите във Вашингтон на 18 август между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейски лидери, които настояха Тръмп да подкрепи Украйна с реални гаранции.

Дискусиите за мерките, целящи да предотвратят ново руско нахлуване след евентуален мирен договор, се възобновиха, след като Тръмп се отказа от настояването Москва да приеме 30-дневно безусловно примирие.

Зеленски заяви, че „гаранциите за сигурността ще бъдат изложени на хартия следващата седмица“. Все още обаче не е ясно каква ще бъде тяхната форма.

Сред първоначално обсъжданите идеи бе създаването на многонационална сила, ръководена от Франция и Великобритания, в рамките на т.нар. Коалиция на желаещите. Оттогава насам се обсъждат и други варианти.

Москва многократно е заявявала, че няма да толерира присъствието на европейски войски на украинска територия като част от мирно споразумение.

Според италианския премиер Джорджа Мелони, най-реалистичният вариант остава изработването на надежден механизъм, вдъхновен от член 5 на НАТО, макар че конкретните параметри засега са неясни.