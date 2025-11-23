К онсервативната коментаторка Кандис Оуенс ескалира реториката си след дело за клевета, заведено срещу нея от френския президент Еманюел Макрон и първата дама Брижит Макрон, като сега твърди, че френското правителство планира убийството ѝ, съобщава Radar Online.

Твърденията идват, докато Кандис е изправена пред съдебни действия заради многократното си популяризиране на конспиративна теория, че Бриджит е „ родена мъж “, слух, който двойката се опитва да оспори в американски съд.

36-годишната Оуенс, която активно помагаше за преизбирането на президента Доналд Тръмп, публикува пост в X, като твърди, че „високопоставен служител на френското правителство“ я е предупредил за план за убийство, за който се твърди, че е организиран и финансиран от френския президент и първата дама. Тя не е посочила кой е предполагаемият служител, нито е предложила обяснение как той би имал достъп до такава информация.

Журналистката написа: „След като определих позицията и близостта на този човек до френската първа двойка, прецених, че информацията, която ми е дал, е достатъчно достоверна, за да я споделя публично в случай, че нещо се случи“.

Коментаторката заяви, че неназованият служител има „конкретни доказателства“ за заговора, но отказа да ги направи публични.

Френският журналист Ксавие Пусар, който е сред първите източници на теоритята, че Брижит Макрон е мъж, също е споменат като предполагаема цел на френския президент.

Кандис допълнително обвини правителството на САЩ, че е било наясно с предполагаемия френски заговор и не е предприело действия, за да я защити.