85-годишна беше намерена мъртва и изгризана от котките си в апартамента си в Токио. За инцидента съобщава вестник Le Monde.

Първите, които алармирали, че нещо не е наред с жената, били съседите, които започнали да усещат миризмата на котешка урина все повече и повече с всеки изминал ден. Прозорците и вратите на апартамента на пенсионерката били затворени отвътре. Съобщава се, че в апартамента са живели осем котки. Експертите открили тялото на жената в целото жилище: черепът бил близо до леглото, а костите - разпръснати из хола и коридора.

Освен починалата, в апартамента са открити и няколко тела на домашни любимци. Стените били надраскани. Очевидно жената е лежала в апартамента след смъртта си твърде дълго. Отбелязва се, че експертите не могат да установят точната причина за смъртта на жената, тъй като просто не са останали меки тъкани.

