П резидентът Володимир Зеленски заяви в обръщение към нацията по случай Деня на независимостта (24 август), че Украйна ще продължи да се бори за свободата си.

„Имаме нужда от справедлив мир, мир, в който бъдещето ни ще се решава само от нас“, каза той, добавяйки, че Украйна ще се бори срещу Русия, „докато призивите ѝ за мир не бъдат чути“.

Той продължи: „Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила.“

В Киев се проведоха тържества по случай Деня на независимостта, в който страната отбеляза обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г.

Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски в катедралата „Света София“, докато се обръщаше към хората:

„Искам да кажа нещо много просто и важно: Канада винаги ще бъде рамо до рамо с Украйна.“

Той заяви, че дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност над 1 милиард канадски долара ще бъдат доставени на Украйна още през септември, съобщиха украинските медии. Доставките ще съставляват повече от половината от пакета за подкрепа, който той обяви през юли.

Присъстваше и американският пратеник Кийт Келог, за когото украинските медии съобщиха, че е бил награден с Орден за заслуги първа степен от Зеленски по време на церемонията.

След като Зеленски благодари на него и на президента на САЩ Доналд Тръмп за подкрепата им, Келог можеше да бъде чут да казва на Зеленски: „Ще накараме това да проработи“.

Коментарите на Зеленски дойдоха, след като Москва заяви, че Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения през нощта, обвинявайки Киев за пожара в атомна електроцентрала в западната Курска област, в резултат на атаките с дронове.

Няма пострадали и пожарът е бил бързо потушен, съобщи пресслужбата на централата в приложението за съобщения Telegram. В съобщението се казва, че атаката е повредила трансформатор, но нивата на радиация са в нормалните граници.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заяви, че е запозната със съобщенията относно пожара, а генералният директор добави, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“.

МААЕ многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.

*Източник: BBC

Киев Украйна празнува независимоста си канадският премиер боеприпаси дронове марк карни