П резидентът Володимир Зеленски заяви в обръщение към нацията по случай Деня на независимостта (24 август), че Украйна ще продължи да се бори за свободата си.
„Имаме нужда от справедлив мир, мир, в който бъдещето ни ще се решава само от нас“, каза той, добавяйки, че Украйна ще се бори срещу Русия, „докато призивите ѝ за мир не бъдат чути“.
Той продължи: „Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила.“
Ukraine celebrates is 34th Independence Day 💙💛— Ukraine.ua (@ukraine_ua) August 24, 2025
We celebrate freedom, and we thank all those who make it possible: the soldiers, medics, volunteers, rescue workers, teachers, artists, families and everyone else who is helping Ukraine stand strong. pic.twitter.com/lsBiCaNSap
Today we join Ukraine in celebrating its Independence Day. In Geneva & beyond, we are with you for as long as it takes. #StandWithUkraine️ 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/Y0wiXhL24p— EU at the UN - Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) August 24, 2025
В Киев се проведоха тържества по случай Деня на независимостта, в който страната отбеляза обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991 г.
Канадският премиер Марк Карни участва в тържествата и застана до Зеленски в катедралата „Света София“, докато се обръщаше към хората:
„Искам да кажа нещо много просто и важно: Канада винаги ще бъде рамо до рамо с Украйна.“
Той заяви, че дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност над 1 милиард канадски долара ще бъдат доставени на Украйна още през септември, съобщиха украинските медии. Доставките ще съставляват повече от половината от пакета за подкрепа, който той обяви през юли.
Today is Ukraine’s Independence Day.— European Commission (@EU_Commission) August 24, 2025
We celebrate a nation and its people who are bravely resisting Russia’s war of aggression.
For their freedom. Their peaceful future.
We stand by them for as long as it takes for a just and lasting peace.
With Ukraine, unwaveringly. pic.twitter.com/d8XdCVnM1k
Присъстваше и американският пратеник Кийт Келог, за когото украинските медии съобщиха, че е бил награден с Орден за заслуги първа степен от Зеленски по време на церемонията.
След като Зеленски благодари на него и на президента на САЩ Доналд Тръмп за подкрепата им, Келог можеше да бъде чут да казва на Зеленски: „Ще накараме това да проработи“.
Ukraine's Independence Day is celebrated on Sunday, 24 August. Finland supports Ukraine in its fight for independence. The 🇫🇮MFA will show its support for Ukraine by raising 🇺🇦flags in front of its main building & illuminating the building with the colors of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/vDu1IHhneJ— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) August 24, 2025
Коментарите на Зеленски дойдоха, след като Москва заяви, че Украйна е атакувала руски енергийни съоръжения през нощта, обвинявайки Киев за пожара в атомна електроцентрала в западната Курска област, в резултат на атаките с дронове.
Няма пострадали и пожарът е бил бързо потушен, съобщи пресслужбата на централата в приложението за съобщения Telegram. В съобщението се казва, че атаката е повредила трансформатор, но нивата на радиация са в нормалните граници.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заяви, че е запозната със съобщенията относно пожара, а генералният директор добави, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“.
МААЕ многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.
*Източник: BBC