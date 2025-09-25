С ловения в четвъртък забрани на израелския премиер Бенямин Нетаняху да влезе на нейна територия.

Държавата взе подобно решение през юли тази година срещу двама израелски министри с крайнодесни позиции.

Решението за забрана на влизането на израелския премиер беше обявено в правителствено изявление, съобщава информационна агенция Ройтерс.

Президентът Наташа Пирц Мусар заяви пред ООН тази седмица: „Ние не спряхме Холокоста, не спряхме геноцида в Руанда, не спряхме геноцида в Сребреница. Трябва да спрем геноцида в Газа.“

Словения, член на Европейския съюз, който призна палестинската държава миналата година, през август наложи оръжейно ембарго на Израел, както и забрана за внос на стоки, произведени в палестинските територии, окупирани от Израел.

Словения забрани Нетаняху територия