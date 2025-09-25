С ловения в четвъртък забрани на израелския премиер Бенямин Нетаняху да влезе на нейна територия.
🇸🇮🇮🇱 FLASH | Slovenia BANS Benjamin Netanyahu from entering its territory. pic.twitter.com/bhxqqZI0hy— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) September 25, 2025
Държавата взе подобно решение през юли тази година срещу двама израелски министри с крайнодесни позиции.
Решението за забрана на влизането на израелския премиер беше обявено в правителствено изявление, съобщава информационна агенция Ройтерс.
Президентът Наташа Пирц Мусар заяви пред ООН тази седмица: „Ние не спряхме Холокоста, не спряхме геноцида в Руанда, не спряхме геноцида в Сребреница. Трябва да спрем геноцида в Газа.“
Breaking: Slovenia sanctions Israel's Netanyahu, bans him from travel, in an EU first. President Musar told the UN this week:— Sondos Asem (@SondosAsem1) September 25, 2025
"We did not stop the Holocaust, we did not stop the genocide in Rwanda, we did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza" 🧵 pic.twitter.com/rC5FtUjUkM
Словения, член на Европейския съюз, който призна палестинската държава миналата година, през август наложи оръжейно ембарго на Израел, както и забрана за внос на стоки, произведени в палестинските територии, окупирани от Израел.