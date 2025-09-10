Л идерът на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер призова за отговорност и конкретни действия от европейските институции в момент, който той определи като „исторически поврат“ и „есен на истината“ за Европейския съюз.

„Това лято не беше лесно за Европа – от Аляска, през Газа, до вътрешните ни спорове, континентът бе изправен пред редица кризи,“ заяви Вебер от трибуната на ЕП в Страсбург след годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза.

Той подчерта, че в момент, когато мнозина ще предпочетат да критикуват европейските институции, ЕНП ще заложи на доверие, последователност и резултати.

По думите му, въпреки трудностите, Европейската комисия е започнала да предоставя решения.

„Програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) за отбрана е активирана, имаме 18 пакета със санкции (срещу Русия), споразумение с Тунис, а оградите в Гърция и Полша защитават външните ни граници. Намалихме незаконната миграция с 80%“, подчерта той.

Вебер отбеляза, че ЕНП ще продължи да се позиционира като прагматична сила, атакувана едновременно „отляво, че сме твърде десни, и от крайната десница, че сме твърде леви“. Според него именно политиките, а не идеологията, ще определят успеха.

Един от основните акценти в речта му бе международната търговия. Той потвърди подкрепата на ЕНП за споразумението със САЩ, за споразумението с латиноамериканския блок Меркосур и с други стратегически партньори.

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства, включително кризата в автомобилната индустрия.

„Миналата година загубихме около 90 000 работни места. Нуждаем се от амбициозен, но реалистичен климатичен подход. Технологично неутрален – с ядрена енергия и двигатели с вътрешно горене – и законодателство, което работи на практика“, подчерта той.

Говорейки за външната политика, Вебер предупреди, че Европа е „сама в бурния световен ред“ и трябва да засили интеграцията в сферата на външните работи и отбраната.

В заключение Вебер отправи остри критики към националистическите сили в Европа, които по думите му „превръщат Европа в колония на Силициевата долина, на Вашингтон, а дори и на Москва“.

„Ние обичаме Европа. Тя е толкова силна, колкото я направим ние и затова Европа трябва да бъде лидер сега“ подчерта той. „ЕНП е готова за европейската есен на истината“, завърши Манфред Вебер.