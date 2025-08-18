С лед като еуфорията от срещата между Тръмп и Путин на Аляска премина, останаха само слаби резултати и силна миризма на акита.

Акитата са не на кого да е, а на самия руски президент. Телохранителите на Путин носели през цялото време със себе си „куфар с президентски екскременти“ на срещата на върха в Аляска.

Като защитата на скъпоценните отпадъци била поверена на руското разузнаване.

Москва: Според съобщенията, телохранителите на руския президент Владимир Путин са носили „куфар с ако“, за да събират фекалните му отпадъци по време на срещата на върха в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък, както съобщава The Express US.

Твърди се, че необичайната мярка за сигурност е насочена към предотвратяване на получаването на информация от чуждестранни разузнавателни сили за здравето на руския лидер. „Телиоративните гардове на Путин събират фекалните му отпадъци и ги връщат обратно в Русия, когато лидерът пътува в чужбина“, съобщи The Express US.

По време на срещата на Путин бяха въведени строги мерки за сигурност за защита на Путин. Той беше обграден от телохранители и бяха предприети редица стъпки за защита на него и руското разузнаване.

Позовавайки се на разследващите журналисти Режис Жанте и Михаил Рубин във френското издание Paris Match, The Express US съобщи, че членове на Федералната служба за охрана (ФСО) на руския президент събират човешките му отпадъци, включително фекалиите му, съхраняват ги в специални торби и ги носят в специално предназначени за целта куфарчета.

Според съобщенията, мярката датира отпреди няколко години, включително посещението на Путин във Франция през май 2017 г., съобщи The Express US. Подозира се, че изненадващата мярка за сигурност е предприета, за да се попречи на чуждестранни сили да вземат проби от човешките отпадъци на Путин, което потенциално би довело до получаване на информация за здравето на руския лидер.

Журналистката Фарида Рустамова също съобщи, че подобни мерки са съществували по време на посещението на Путин във Виена, където той е използвал преносима тоалетна. „Тя каза, че източник е разкрил, че президентът прилага тази практика, откакто е поел ръководството си през 1999 г.“.

Съобщенията се появиха на фона на продължаващите спекулации за здравето на 72-годишния президент. Опасения бяха повдигнати през годините, след като Путин сякаш си мърдаше краката по време на пресконференция в Астана, Казахстан, миналия ноември. Д-р Боб Беруким подозираше, че това може да е неврологично състояние като болестта на Паркинсон, според The Express US.

Путин беше видян да потрепва на стола си и по време на срещата си с белоруския президент Александър Лукашенко през 2023 г. През 2022 г. Кремъл също така предприе стъпки, за да опровергае слуховете, разпространявани от телеграм канала General SVR, в които се твърди, че Путин се е омазал след падане, съобщи The Express US.