Р уският елит отново е в центъра на мистериозни трагедии! 87-годишният медиен барон на Владимир Путин Вячеслав Леонтьев, който е и бивш шеф на пропагандната империя Правда, падна от балкона на апартамента си в Москва – 20 метра право към смъртта. Полицията разследва дали е инцидент, самоубийство или убийство.

Леонтьев не беше просто стар комунистически функционер – десетилетия ръководеше Правда, сърцето на съветската пропагандна машина, и се смяташе, че знае къде са скрити милиардите на партията.

Екзилният журналист Андрей Малгин го нарече още един „странен случай“ в поредицата от падания на прозорци.

Това се вписва в ужасяващ модел: от олигарси като Равил Маганов и Владимир Некрасов до сенатори и висши мениджъри, редица влиятелни руснаци са паднали или са намерени мъртви при загадъчни обстоятелства.

Сред последните жертви: бившият транспортен шеф Александър Федотов, вицепрезидентът на „Лукойл“ Виталий Робертус, бизнесменът Павел Антов и още десетки имена, свързани с Путин и опозицията му към войната в Украйна.

Обстоятелствата около смъртта им са загадъчни – падания от прозорци, окачвания и мистериозни заболявания. Анализатори предупреждават: в Русия никой на високо ниво не е застрахован.