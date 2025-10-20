Б ългария ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

ЩЕ СВАЛИ ЛИ БЪЛГАРИЯ САМОЛЕТА НА ПУТИН: Ал.Йорданов: Преди да мислим за най-хубавото, трябва да кажем "НЕ!". (СНИМКА)

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред БНР.

ЩЕ СВАЛЯТ ЛИ САМОЛЕТА? Ето как Путин ще стигне до Унгария, страните от НАТО могат да го убият!

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита: "А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

Припомняме, че в събота руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария.

На 16 октомври президентът Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил над 2 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща.

*Източник: БГНЕС