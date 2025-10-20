В се по-гореща става темата от къде ще прелети руският президент Путин, за да кацне в Унгария. Чертаят се различни маршрути и планове какво би станало, ако се осчели да прелети над страна от НАТО и ЕС и дали ще го гръмнат, или арестуват като веннопрестъпник.

Мрежата ври от коментари, особено след бомбастичното изказване на бившия евродепутат Александър Йорданов на страницата си във Facebook.

Според него, още преди да се зарадваме на идеята самолетът му да бъде свален над страната ни, ако без разрешение се опита да мине, трябва да забраним това преминаване.

Публикуваме изказването му без редакторска намеса:

"НЕ! ЗАБРАНЕНО!

Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни.

Преди обаче да мислим за най-хубавото, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния.

Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща. Според специализираното издание Air Live мршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа.

Най-вероятно ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща. Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува, ( той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест.

Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари.

Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ". Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното".

Голяма грешка допуска американският президент, че отново ще се среща с руския президент. При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна.

Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария."

Не закъсняха и коментарите в мрежата:

Красимира Захариева припомня: "По тази тема вече писах някъде! Путин се плаши от сянката си и трепери от страх да не стане жертва на атентат. Затова както често го прави, ще излетят няколко самолета един след друг в различни посоки. И няма да се знае в кой от тях ще бъде истинския Путин, ако изобщо се престраши да излети. Възможно е за по-голяма заблуда във всеки самолет да се качи по един негов двойник!"

Методий Христов недоумява: "Или нищо не разбирам, или света се е побъркал !!!??? Добре джуджето някак си ще пристигне в Будапеща . Ами там не са ли длъжни още на летището да му щракнат белезниците и директен полет за Хага !!!???"

Венелин Манчев: "Като гледам картата, най-краткият път е през Украйна към Унгария, ама май няма голямо желание да мине оттам."

Генчо Генчев е категоричен: "В състояние са те, това е територия на НАТО И ЕС,ако му бъде отказано да прелети, над БГ, а той прелети, има кой да свали самолета"

Косьо Димитров обаче не е сигурен как би действала България: "Официално запитване има - само не знаем все още отговора на МВнР на BG - но пък знаем че, ЗаДунайскта губерния е с ампутиран гръбначен орган, не е нужна гатанката *угадайте будеть ли перельот или... ДА"

Както се казва остава времето да покаже какво ще стане, или както руснаците казват: "Поживьом-увидим..."