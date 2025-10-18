Д оналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат лично скоро, но безопасността може да не е гарантирана, според експерт. Професор Антъни Глийс коментира интересния избор на място в Будапеща, Унгария.

ВТОРИ ЕПИЗОД: Тръмп и Путин отново ще се срещнат!

В социалната си мрежа Truth Social, Тръмп заяви по-рано през седмицата: „След това президентът Путин и аз ще се срещнем на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна“ война между Русия и Украйна “.

Руският президент Владимир Путин може да пътува до Будапеща за среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп през Черно море, Турция, бреговете на Гърция, Албания, Черна гора и Сърбия. Маршрутът на руския лидер беше публикуван от турското външно министерство, според AIR Live.



Според източника, в момента е разработен пълен план за полета на Владимир Путин. Руският лидер ще бъде ескортиран от руски изтребители чак до Черно море, а след това ще бъде охраняван от турски военни самолети. Прави се всичко възможно, за да се предотвратят всякакви провокации.

Унгария обеща безопасно придвижване на Путин за срещата между САЩ и Русия

„Изтребителите F-16 на турските военновъздушни сили ще ескортират самолета на Путин, заедно с руските Су-27, по време на полета му над Черно море до срещата на върха в Будапеща“, се казва в изявлението.

Стигането му до Унгария обаче може да не е толкова лесно. Според Антъни Глийс територията на НАТО може да се окаже проблемна. Глийс продължи: „На теория, прелитането над въздушното пространство на членовете на НАТО може да доведе до свалянето на самолета на Путин, нещо, което мнозина биха сметнали за подходящ край, но може би малко твърде рисковано“.

Глийс предположи, че може да има теория зад местоположението: „Унгария е и мястото, където през 1994 г. САЩ, Великобритания и Русия гарантираха сигурността на независима Украйна в замяна на това Украйна да се откаже от ядрените оръжия, съхранявани там“.