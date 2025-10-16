А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще проведе още една среща лице в лице с Владимир Путин. Това стана след телефонния им разговор, който продължи повече от час.

В социалната мрежа Truth Social Тръмп напис: „Съгласни сме за среща на нашите старши съветници следващата седмица. Първоначалните срещи ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с редица други лица, които ще бъдат определени. Мястото ще бъде определено по-късно. След това президентът Путин и аз ще се срещнем на уговореното място в Будапеща, Унгария, за да обсъдим дали можем да сложим край на тази безславна война между Русия и Украйна“.

Американският президент отбеляза, че е доволен от постигнатия напредък по време на днешния разговор.