Н ов портрет на Доналд Тръмп беше поставен в Белия дом, но критиците бързо посочиха редица очевидни проблеми с картината.

Произведението на изкуството изобразява Тръмп, крачещ през редици от американски знамена с оранжева луминесценция зад него, която, според наблюдателите, поразително прилича на пламъци, и беше загатнато просто като „едно от новите“ произведения, посветени на президента. Платното е създадено от Ванеса Хорабуена, която се описва като християнски художник, предава Daily Star.

The White House unveiled a new portrait of U.S. President Donald Trump, installed in the West Wing.#CHANNEL8 #Trump #WhiteHouse pic.twitter.com/pdvwBPmhT5 — Channel 8 English (@Channel8English) August 20, 2025

Потребителите на X не бяха толкова ентусиазирани от портрета, като някои го определиха като „твърде проблемен“, докато други го определиха като „твърде оранжев“. Други потребители подчертаха колекцията от автопортрети на Тръмп из целия Белия дом, особено след съобщенията миналата седмица, че портрети на Обама и Буш са били преместени на рядко използвано стълбище. „Човекът не може да се насити на себе си“, отбеляза един от профилите в социалната мрежа.

Портретите и произведенията на изкуството на Тръмп, изложени около Белия дом, вече бяха обект на критики. „ Айриш Стар“ обаче съобщи, че неотдавнашен опит да бъдат показани на други световни лидери не е преминал толкова гладко, колкото Тръмп е очаквал.