А мериканският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания бяха хванати във възможен гаф и обвинени, че са използвали фотошоп за официалните си снимки от Общото събрание на ООН.

Първата двойка се снима с всички държавни лидери, които присъстваха на събитието, но някои медии и профили в социалните мрежи забелязаха, че Тръмп и Мелания позират на всички снимки по един и същи начин.

Сред предполагаемите „жертви“ на фотошопа са лидерите на България, Австралия, Япония, Доминиканската република, Северна Македония, Сомалия, Украйна и други.

Доналд Тръмп Мелания Тръмп ООН гаф фотошоп Росен Желязков Володимир Зеленски