А мериканският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания бяха хванати във възможен гаф и обвинени, че са използвали фотошоп за официалните си снимки от Общото събрание на ООН.
Първата двойка се снима с всички държавни лидери, които присъстваха на събитието, но някои медии и профили в социалните мрежи забелязаха, че Тръмп и Мелания позират на всички снимки по един и същи начин.
America stands with Ukraine – and we feel it. We thank the people of the United States, President Donald Trump @POTUS, and First Lady Melania Trump @FLOTUS for their attention to Ukrainians, to our children, to our people. We stand together – and that means life will be… pic.twitter.com/aJJUfkx3LO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2025
Сред предполагаемите „жертви“ на фотошопа са лидерите на България, Австралия, Япония, Доминиканската република, Северна Македония, Сомалия, Украйна и други.
President @HassanSMohamud attended a dinner hosted by U.S. President @realDonaldTrump and First Lady Melania Trump in honor of visiting Heads of State and Government, commemorating the 80th Anniversary of the United Nations. pic.twitter.com/Y7X7dAgco4— Villa Somalia (@TheVillaSomalia) September 27, 2025