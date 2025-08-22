Н яма и седмица от срещата на Тръмп и Путин във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън, Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна Аляска, и Кремъл изпрати шпионски самолет да слухти там. Списанието на ВВС и Космически сили на САЩ обяснява, че базата е дом на самолети F-22 Raptor , които понякога се използват за прехващане на руски изтребители.

Американски F-16 прехванали вражеския самолет два пъти за 48 часа, съобщава NORAD.

U.S. Air Force F-16s intercepted a Russian spy plane off the coast of Alaska for the second day in a row, NORAD officials said late Thursday. https://t.co/iygnJ3jzNQ — Chris Gordon (@ByChrisGordon) August 22, 2025

Това беше обявено от Северноамериканското командване на противовъздушната отбрана (NORAD) вечерта на 20 август, а само около 24 часа по-късно обявиха отново, че подобен инцидент е станал и в четвъртък, 21 август.

🔴 US F-16 fighter jets intercepted a Russian Il-20 reconnaissance aircraft operating inside the Alaska Air Defense Identification Zone.https://t.co/6Sv0U8CRVA — UNITED24 Media (@United24media) August 21, 2025

Посочва се, че по време на срещата на върха в Аляска не е имало дискусия за промяна на военните позиции на двете страни и се добавя, че руските полети в този район, както и американските прехващания, не са необичайно явление.

*Източник: Курир