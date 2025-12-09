С наближаването на новата година няма как да не хвърлим поглед върху бъдещето на света и в частност Европа.

По тази причина Politico реши да нареди най-влиятелните политици, от които ще зависи бъдещето на Стария континент. Според изданието най-важният човек за съдбата на Европа е не кой да е, а Доналд Тръмп.

Опитът да се опишат отношенията на Европа с американския президент се превърна в пълноценно дипломатическо упражнение. Дали той е партньор? Понякога. Заплаха? Понякога. Сила, която прекроява отношенията по свои собствени условия? Винаги. Ясно е, че Европа си има работа с непредсказуем, доминиращ партньор, чиито импулси могат да преобърнат континента за една нощ.

Докато се съставяше годишната класация на 28-те най-влиятелни личности в европейската политика и политически въпроси, една реалност стана неизбежна: Никой не е оказал по-голямо влияние в или върху Европа тази година от президента на САЩ.

След него се нарежда датската премиерка Мете Фридриксен, която встъпи в длъжност през 2019 г. като най-младият министър-председател на страната си.

В петицата влизат още германският канцлер Фридрих Мерц, френската опозиционерка Марин Льо Пен и руският президент Владимир Путин.