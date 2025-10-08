В Европа отново звучи тревога: неизвестни дронове бяха забелязани над свръхсекретни фабрики на ЕС. Става дума за Thales Belgium, която произвежда 70-милиметрови ракети. Сега бизнесмените си блъскат главите как да свалят дронове или да ги заглушат. Това съобщава Politico.

Според Ален Кеврен, директор на представителството на Thales в Белгия, в сравнение с преди няколко месеца, броят на дроновете се е увеличил. Те са забелязани над Форт Евение в източния регион на Лиеж, единственото белгийско съоръжение, лицензирано за сглобяване и съхранение на експлозиви за 70-милиметрови ракети.

Представител на компанията призна, че компанията е "загрижена" за тези събития. Особено след като Thales сега се стреми да удвои производствения си капацитет на неуправляемите ракети FZ275 до 70 000 през следващите няколко години.

