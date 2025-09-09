Р уски въздушен удар в източната украинска област Донецк уби най-малко 20 души, съобщи президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи. Това е поредната масова атака с цивилни жертви на фона на блокираните усилия за мир.

Москва продължава да претендира за индустриалния регион като част от Русия, въпреки че не го контролира изцяло. Според Киев Кремъл е съсредоточил близо 100 хиляди войници на ключов участък от фронтовата линия за ново настъпление.

„Брутален руски въздушен удар с авиационна бомба срещу село Ярова в Донецка област. Пряко по хора. Обикновени цивилни. В самия момент, когато се изплащаха пенсии,“ заяви Зеленски. По първоначални данни са убити над 20 души, уточни той.

Губернаторът на Донецка област съобщи за 21 загинали и също толкова ранени. Зеленски публикува любителски кадри от мястото – тела, пръснати по земята, изгорял микробус до детска площадка и разхвърляни лични вещи, документи и обувки. АФП посочва, че не може независимо да потвърди автентичността на кадрите.

Село Ярова се намира на осем километра от фронтовата линия и преди войната е имало около 1900 жители. Президентът призова за реакция от съюзниците на Украйна: „Необходим е отговор от Съединените щати. Необходим е отговор от Европа. Необходим е отговор от Г-20. Нужни са решителни действия, за да бъде спряна Русия да носи смърт.“

Говорител на украинската пощенска мрежа „Укрпоща“ потвърди, че техен автомобил е пострадал при атаката, а служител е бил хоспитализиран. Държавната компания изпълнява обществени услуги в прифронтовите райони, включително разпределението на пенсии.

Украйна съобщава, че Москва усилва натиска в Донбас от месеци, съсредоточавайки огневата си мощ върху областта и прехвърляйки части от други сектори на фронта. Още от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. местните власти многократно призовават цивилните да напуснат региона.

Главнокомандващият украинската армия Олександър Сърски заяви тази седмица, че в някои участъци руските сили превъзхождат украинските три към едно, а в райони с концентрирани войски съотношението достига шест към едно.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да намери път към прекратяване на войната, но засега без видими резултати. Ударът идва само дни след като руска ракета порази сградата на украинското правителство в центъра на Киев – първи такъв удар за трите и половина години война.

Десетки хиляди са загиналите, а милиони са били принудени да напуснат домовете си в най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война.

