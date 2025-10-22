Б омби, разузнавачи и зареждане с гориво за 15 минути, това са трите елемента от войната Украйна-Русия, от които Путин най-много се страхува.

Киев получава получава опустошителен изтребител.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на посещение при шведския премиер Улф Кристерсон, с когото е подписал протокол за сътрудничество и намерението за закупуване на изтребители Gripen, съобщава „ The Guardian “.

Преди да си тръгне, той се обърна към медиите, като говори за предложението на Тръмп за замразяване на конфликта, а на срещата с премиера на Швеция беше подписана декларация за сътрудничество между двете страни и намерението на Украйна да закупи между 100 и 150 изтребителя Gripen .

Този самолет вече е собственост на Чехия и Унгария. Ако Украйна го закупи, ще го използва от 2026 г.

Какъв вид самолет е Грипен?

„Грипен“ е лек свръхзвуков боен самолет от четвърто поколение с един двигател. Може да се използва както за бомбардировки, така и за директни конфликти с други самолети във въздуха и за разузнавателни мисии.

Счита се, че „Грипен“ е много подобен по мощност на самолета Lockheed Martin F-35, но е и по-евтин вариант. Дълъг е около 15 метра и може да кацне, да се зареди с гориво и боеприпаси само за 15 до 20 минути и скоро да се върне във въздуха за мисия.

Къде е използван Грипен досега?

Досега е бил използван в Камбоджа, според шведски медии. Тайланд е използвал този вид оръжие в операциите си там.

Швеция, която се присъедини към ЕС през 1995 г. и към НАТО едва миналата година, е изнасяла „Грипен“ за други европейски държави като Чехия и Унгария.

Той е намерил пазар и в световен мащаб, като Южна Африка, Тайланд, Бразилия и Колумбия също купуват изтребителя.

*Източник: MONDO

страхува Путин руският президент украинците грипена Грипен Зеленски подписа договор споразумение