Б омби, разузнавачи и зареждане с гориво за 15 минути, това са трите елемента от войната Украйна-Русия, от които Путин най-много се страхува.
Киев получава получава опустошителен изтребител.
🚨🇺🇦🇸🇪✈️ BREAKING: According to Deputy Defense Minister Gavrilyuk, Ukraine will soon receive its first Swedish Gripen jets. In addition, more F-16 and Mirage fighter aircraft are expected to be delivered shortly.— The threat of missiles and drones (@StatWatch25) September 29, 2025
See the latest updates with us:@StatWatch25 pic.twitter.com/OV7fxFNynA
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на посещение при шведския премиер Улф Кристерсон, с когото е подписал протокол за сътрудничество и намерението за закупуване на изтребители Gripen, съобщава „ The Guardian “.
Преди да си тръгне, той се обърна към медиите, като говори за предложението на Тръмп за замразяване на конфликта, а на срещата с премиера на Швеция беше подписана декларация за сътрудничество между двете страни и намерението на Украйна да закупи между 100 и 150 изтребителя Gripen .
Sweden and Ukraine have signed a letter of intent to buy 100-150 JAS 39 Gripen E jets for Ukrainian Air Force.#UkraineruSSiaWar #ruSSia pic.twitter.com/2Y0F7rnYrN— Kiborgz (@Kiborgzzz) October 22, 2025
Този самолет вече е собственост на Чехия и Унгария. Ако Украйна го закупи, ще го използва от 2026 г.
Какъв вид самолет е Грипен?
„Грипен“ е лек свръхзвуков боен самолет от четвърто поколение с един двигател. Може да се използва както за бомбардировки, така и за директни конфликти с други самолети във въздуха и за разузнавателни мисии.
‼️🇺🇦🇸🇪 BREAKING - Ukraine will receive Swedish 4th generation multi-role Gripen fighters for the first time, — Deputy Minister of Defense Havryliuk— Visioner (@visionergeo) September 29, 2025
The Armed Forces of Ukraine will also soon receive additional F-16 aircraft and French Mirage jets. He added that under the new… pic.twitter.com/vhdJZ3am1u
Счита се, че „Грипен“ е много подобен по мощност на самолета Lockheed Martin F-35, но е и по-евтин вариант. Дълъг е около 15 метра и може да кацне, да се зареди с гориво и боеприпаси само за 15 до 20 минути и скоро да се върне във въздуха за мисия.
🇺🇦🇸🇪Zelensky and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson signed an agreement to purchase up to 150 Swedish Gripen fighter jets— cvetko35 (@cvetko35) October 22, 2025
"This will be the largest defense contract in Sweden's history," Kristersson said during a press conference.🤣🤡 pic.twitter.com/6UOZMuNTQQ
Къде е използван Грипен досега?
Досега е бил използван в Камбоджа, според шведски медии. Тайланд е използвал този вид оръжие в операциите си там.
Швеция, която се присъедини към ЕС през 1995 г. и към НАТО едва миналата година, е изнасяла „Грипен“ за други европейски държави като Чехия и Унгария.
Той е намерил пазар и в световен мащаб, като Южна Африка, Тайланд, Бразилия и Колумбия също купуват изтребителя.
*Източник: MONDO