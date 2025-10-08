П аника в Япония! Разярена мечка нахлу в супермаркет и предизвика хаос сред десетки уплашени клиенти. Двама мъже бяха ранени, а властите говорят за истински взрив на нападения от диви животни в страната.

Сцената на ужас се разиграла в град Нумата, префектура Гума, северно от Токио. 1,4-метровата мечка се появила изневиделица вечерта на 7 октомври и влязла през главния вход на магазина. Вътре прекарала около четири минути, докато паникьосани клиенти и служители търсели спасение между щандовете.

„Почти се качи на витрината с риба и счупи стъклото. В секцията с плодове събори купчина авокадо и ги стъпка“, разказа служител на веригата Хироши Хорикава.

Междувременно двама мъже – на 60 и 70 години – били леко ранени, докато се опитвали да избягат от звяра.

Bear sightings, appearances, and damage caused by bears have been increasing in Japan in recent years, and have been widely reported in the media. This year has been particularly frequent.

Tonight on October 7th, a bear entered a supermarket (Fressay) in Numata City, Gunma… pic.twitter.com/kKgWJTpPEn — Yumemy (@yumemy1116) October 7, 2025

По думите на управителя, в супермаркета по това време имало между 30 и 40 души.

„Хората крещяха и бягаха. Мечката беше очевидно раздразнена, не можеше да намери изхода“, описва той ужаса.

Нападението е само едно от серия тревожни инциденти в Япония.

В същия ден фермер от региона Ивате бил ухапан от мечка с мече точно пред дома си, а малко по-късно в планината е намерен мъртъв мъж – вероятно след друго нападение.

Дори туристите не са в безопасност – на 5 октомври испанец бил атакуван от мечка на автобусна спирка в живописното село Ширакава-го.

Според японското министерство на околната среда, само между април и септември 108 души са пострадали от мечки, а петима са загинали. Експерти смятат, че увеличаването на срещите между хора и мечки се дължи на обезлюдяването на селските райони и климатичните промени.

Мечките слизат все по-близо до градовете – и изглежда, че в Япония те вече не се страхуват да пазаруват!