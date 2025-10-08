П аника в Япония! Разярена мечка нахлу в супермаркет и предизвика хаос сред десетки уплашени клиенти. Двама мъже бяха ранени, а властите говорят за истински взрив на нападения от диви животни в страната.

Сцената на ужас се разиграла в град Нумата, префектура Гума, северно от Токио. 1,4-метровата мечка се появила изневиделица вечерта на 7 октомври и влязла през главния вход на магазина. Вътре прекарала около четири минути, докато паникьосани клиенти и служители търсели спасение между щандовете.

„Почти се качи на витрината с риба и счупи стъклото. В секцията с плодове събори купчина авокадо и ги стъпка“, разказа служител на веригата Хироши Хорикава.

Междувременно двама мъже – на 60 и 70 години – били леко ранени, докато се опитвали да избягат от звяра.

По думите на управителя, в супермаркета по това време имало между 30 и 40 души.

„Хората крещяха и бягаха. Мечката беше очевидно раздразнена, не можеше да намери изхода“, описва той ужаса.

Нападението е само едно от серия тревожни инциденти в Япония.

В същия ден фермер от региона Ивате бил ухапан от мечка с мече точно пред дома си, а малко по-късно в планината е намерен мъртъв мъж – вероятно след друго нападение.

Дори туристите не са в безопасност – на 5 октомври испанец бил атакуван от мечка на автобусна спирка в живописното село Ширакава-го.

Според японското министерство на околната среда, само между април и септември 108 души са пострадали от мечки, а петима са загинали. Експерти смятат, че увеличаването на срещите между хора и мечки се дължи на обезлюдяването на селските райони и климатичните промени.

Мечките слизат все по-близо до градовете – и изглежда, че в Япония те вече не се страхуват да пазаруват!

Нападения от мечки Мечка в супермаркет Жертви от мечки Япония диви мечки мечка супермаркет ранени паника Нападение на мечка нападение