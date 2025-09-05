И талиански тийнейджър, наричан „Божият инфлуенсър“ заради усилията си да разпространява католическата вяра онлайн, ще стане първият светец от поколението Y в неделя на канонизация, на която ще присъстват хиляди поклонници.

Компютърният гений Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст, ще бъде въздигнат в светец от папа Лъв XIV на тържествена церемония на площад „Свети Петър“ във Ватикана.

Тялото на тийнейджъра, облечено в дънки и чифт маратонки, лежи в гробница със стъклени стени в Асизи, посещавана от стотици хиляди хора годишно.

Неговата канонизация, първоначално насрочена за април, но отложена след смъртта на папа Франциск , ще бъде гледана от вярващите на гигантски екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централния регион Умбрия.

Акутис, роден в Лондон през 1991 г. от италианска майка и баща наполовина англичанин, наполовина италианец, имал пламенна вяра, въпреки че родителите му не били особено набожни. Той е израснал в Милано, където е посещавал ежедневно литургия и е бил известен с добротата си към тормозени деца и бездомни хора, носейки на последните храна и спални чували.

Антония Салцано, майка му, каза, че синът ѝ е имал „специална връзка“ с Бог от ранна възраст, въпреки че семейството ѝ не е било религиозно. На седемгодишна възраст Акутис пише: „Моят житейски план е винаги да бъда близо до Исус“. Това бил ангажимент, който той щал да носи със себе си през целия си живот, преди да бъде прекъснат от рак на кръвта през 2006 г. Карло Акутис почивана 12 октомври 2006 г.

Ватикана признава, че Акутис е извършил две чудеса след смъртта си - необходима стъпка по пътя към светостта. Първото е изцелението на бразилско дете, страдащо от рядка малформация на панкреаса, второто - възстановяването на костарикански студент, сериозно ранен при инцидент. И в двата случая роднини са се молили за помощ от тийнейджъра, който беше беатифициран през 2020 г. от папа Франциск.