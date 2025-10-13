П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов разговор с руския лидер Владимир Путин.

Стопанинът на Белия дом дори очерта основната тема на разговорите. Той заяви, че дискусията ще се фокусира върху прехвърлянето на ракети „Томахоук“ от Вашингтон на Украйна. Тръмп направи това съобщение на пресконференция в Белия дом.

„Честно казано, може би ще трябва да говоря с Русия за „Томахоук“. Искат ли ракети „Томахоук“ да летят към тях? Не мисля. Честно казано, мисля, че трябва да говоря с Русия за това. Говорих със Зеленски за това , защото „Томахоук“ са нова стъпка в ескалацията“, каза Тръмп пред репортери.

Зеленски и Тръмп разговаряха по телефона на 11 октомври 2025 г., но американският лидер разкри темата ден по-късно.

Американският президент също отбеляза, че Путин би изглеждал страхотно, ако сложи край на конфликта. Той заяви, че Съединените щати „ще действат независимо от всичко“. Американският политик не уточни какво е имал предвид.