Б ългария продължава да е на дъното в ЕС по очаквана продължителност на живота. Това показват данни на Евростат.

За 2024 г. очакваната продължителност на живота при раждане у нас е била 75,9 години. След нас са Румъния (76,6 г.) и Латвия (76,7 г.) Средното ниво за ЕС е 81,7 години, което е увеличение с 0,3 г. спрямо 2023 г.

НОВИ ДАННИ: Продължителността на живота ни дръпна нагоре!

Показателят у нас се подобрява с 0,1 г. спрямо предходната година. Спрямо 2019 г., преди пандемията увеличението на продължителността на живота е с 0,8 г. По време на COVID показателят пада драстично и у нас, и в останалите европейски държави, като за България дъното е отчетено през 2021-ва. Тогава очакваната продължителност на живота пада до 71,2 г.

Връх

През 2024 г. показателят е над средното за ЕС ниво в 15 европейски държави. Най-висока продължителност на живота се очаква за Италия и Швеция (84,1 г.), следвани от Испания (84 г.).

СРЕД 30 В ЕВРОПА: Трети сме по продължителност на живота в добро здраве

В сравнение с предпандемичната 2019 г. 24 държави отчитат увеличение на показателя през 2024 г. Най-голямо повишение се наблюдава за Литва (+1,1 г.), както и за Чехия, Латвия и Румъния (+1 г.).

Нидерландия е единствената държава, при която се отбелязва намаление на очакваната продължителност на живота през 2024-та спрямо 2019 г. - с 0,2 г. Без промяна е показателят в Испания, докато във Франция има леко увеличение от 0,1 г.

Докато населението на ЕС расте, в България се топи!

Очакваната продължителност на живота при раждане е броят години, които новородено се очаква да живее, ако смъртността се запази без промяна през целия му живот.

София Симеонова