У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия съсредоточава около 100 000 войници в района на източния украински град Покровск, който Москва обявява за своя територия, предаде АФП.
мікрорайон Південний 😭— 🌹яна східна (@jana_skhidna) August 29, 2025
Покровськ, що ці нелюди з тобою зробили... https://t.co/8Qx8leKJ9D
„Има струпване и концентрация на врага там. До 100 000 – това е информацията, която имаме тази сутрин. Те се готвят за настъпателни действия във всеки случай,“ каза Зеленски пред журналисти.
Покровськ pic.twitter.com/V09N8Ovtzb— Микола Галушко (@Twizel_) August 27, 2025
Той допълни, че украинските сили изтласкват отделни руски подразделения от североизточния граничен регион Суми, предаде БГНЕС.