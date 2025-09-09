Ж ители на част от центъра на Братислава бяха евакуирани.

Причината - намирането на невзривена бомба от Втората световна война, съобщи полицията в социалните мрежи, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Хората са помолени да напуснат сградите на улиците „Млински ниви“, „Кошицка“, „Ландерерова“, „Прибинова“, „Достоевски рад“ и „Караджичова“.

„Молим жителите на напуснат сградите най-късно до 9 часа сутринта. Полицията ще затвори за трафик след това околните пътища. Ограниченията се отнасят и за обществения транспорт. Действията за обезвреждане ще се извършат до обяд“, съобщи полицията.

Боеприпасът беше открит вчера вечерта по време на изкопни дейности на строителна площадка. Полиция и сапьори бяха извикани на място.

Органите на реда увериха местните жители, че са извън опасност.

Източник: БТА