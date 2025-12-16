С лед 6-часово заседание вчера Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Росен Кръстев-Стъкларя.

Той е обвинен като един от двамата ръководители на организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч, в която са участвали и полицаи. На 12 декември т.г. при акция на Вътрешна сигурност в МВР и ГДБОП бяха арестувани още началникът на Пето РУ в София Пламен Максимов, криминалистът там Юлиян Бързашки, разследващата служителка на МВР в Луковит Милена Ботева и трима цивилни от Луковит. Открити са големи количества марихуана, синтетична дрога, кокаин, както и десетки хиляди евро. В понеделник Ботева е пусната на свобода срещу гаранция от 5000 лв.

Заседание

Още в понеделник вечерта бе дадено началото на съдебното заседание, но едва във вторник сутринта започна разглеждането по същество на мерките за неотклонение. Делото срещу Стъкларя бе гледано при закрити врати. В съда дойде и съпругата на Кръстев – Радостина. По-късно пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, обясни, че е станала техническа грешка, която ще бъде коригирана, и се очаква заседанията по мерките за неотклонение за останалите от групата да бъдат открити. Прокурор Вълков каза още, че предстои повдигане на обвинение на още един човек, който в момента се укрива.

Решение

От решението на съдия Йовка Казанджиева стана ясно, че е взето под внимание здравословното състояние на Росен Кръстев, но към затвора в Ловеч има болница. Според съда е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова наложената му мярка за неотклонение е задържане под стража. Тя може да бъде протестирана и обжалвана в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.